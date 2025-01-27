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菲美越印尼进行海上执法合作演练

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（法新社马尼拉27日电） 美国驻马尼拉大使馆今天表示，来自菲律宾、美国、越南和印尼的海岸防卫队和渔业官员在联合海上执法训练中，演练了登船检查和逮捕等技巧。

随着各界对与中国发生海上冲突的担忧日益加剧，在菲律宾南部民答那峨岛（Mindanao）举行为期2周的演练，是该地区加强执法合作努力的一环。

菲律宾和中国船只在这条战略航道上频繁发生冲突或紧张对峙，最近还发生涉及越南和印尼船只的事件。

菲律宾海岸警卫队地区指挥官马夫（Rejard V. Marfe）在美国大使馆发布的声明中表示：「我们共同重申，致力于确保我们海事主权仍是一个和平、安全和繁荣的区域。」

马夫说，1月13日起至24日的演练，「对于确保我们有更好能力应对海上威胁非常宝贵」，不过声明中并未提及中国。

声明说，训练内容涵盖安全登检、海事法、证据搜集和保存、安全和风险缓解以及逮捕技巧。

澳洲边境部队（Australian Border Force，ABF）与海岸防卫队、海关执法人员和渔业监督官员一同作为观察员参与训练。

近年来，中国大力扩展海军部队，寻求扩大其在太平洋的影响力并挑战以美国为首的联盟。

近几个月来，中国部署了海军和海警船只，阻止菲律宾进入南海具有重要战略意义的岛礁和岛屿。

去年10月，越南指控北京发动「残暴」攻击，称10名越南渔民遭到铁棍殴打，并被抢走价值数千美元的渔获和设备。

印尼同月表示，一周内3度将中国海警船驱离南海争议海域。

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