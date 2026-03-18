萨尔瓦多修宪 允许谋杀、性侵、恐怖主义终身监禁

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（法新社圣萨尔瓦多17日电） 萨尔瓦多国会今天通过由总统布格磊（Nayib Bukele）所提出的宪法改革，允许对「谋杀犯、性侵犯和恐怖分子」判处无期徒刑。

由作风强硬的布格磊的执政党主导的萨尔瓦多国会，以近乎全票通过的方式，提高了特定罪行的最高刑期。虽然萨尔瓦多法院过去曾判处超过100年的刑期，但法律规定实际服刑时间上限为60年。

将本案提交表决的司法部长比利亚托罗（Gustavo Villatoro）说：「我们对恐怖分子的全面战争不会停止。」

他表示：「这就是为什么我们要求对这类罪犯处以无期徒刑。」他随后补充说，这也包括「谋杀犯和性侵犯」。

作为美国总统川普的亲密盟友，布格磊自称「全世界最酷的独裁者」，并在2022年宣布的紧急状态下进行统治。这段期间，当局在没有逮捕令的情况下，以帮派罪名指控并逮捕了9万1000人，使犯罪率大幅下降。

尽管这次镇压行动已将凶杀案发生率降至历史新低，但也引发侵犯人权的批评。

非政府组织Cristosal上周发布报告指出，布格磊政府关押了数十名政治犯。

对于他的安全政策遭受外界批评，布格磊本人则不予理会。

布格磊今天在社群平台X上发文写道：「我们将看看谁支持这项改革，谁又敢捍卫那种主张宪法应继续禁止将杀人犯与性侵犯关在牢里的想法。」