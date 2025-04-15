萨尔瓦多总统拒将误遣移民送回美国

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（法新社华盛顿14日电） 萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）今天支持美国总统川普将移民送往萨尔瓦多大型监狱的计画，排除将一名被美国错误驱逐出境的男子遣返回美的可能性。

川普在白宫椭圆形办公室热情欢迎43岁的布格磊。自称是「世界上最酷独裁者」的布格磊，现在是川普备受争议的驱逐出境行动的关键盟友。

尽管美国最高法院维持下级法院命令，指示川普政府协助将阿布雷戈贾西亚（Kilmar Abrego Garcia）从萨尔瓦多恶名昭彰的监狱带回美国，但布格磊和白宫高阶官员都拒绝协助他返美。

布格磊告诉记者：「当然，我不会这么做。」

布格磊说：「这个问题太荒谬了，我怎么能把恐怖分子偷运到美国呢？」此言呼应了川普政府说阿布雷戈贾西亚是帮派分子的说法。

驱逐阿布雷戈贾西亚的行动引发重大法律危机。尽管法院出于担心帮派迫害而下令防止阿布雷戈贾西亚遭驱逐，川普政府仍将他驱逐出境，后来承认是「行政疏失」。

阿布雷戈贾西亚从未被定罪，但川普政府官员坚称他是萨尔瓦多恶名昭彰的MS-13帮派成员。

川普也敦促布格磊建造更多监狱，说他甚至考虑将一些犯下暴力罪行的美国公民驱逐到萨尔瓦多。