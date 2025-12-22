萨尔瓦多打击黑帮 1人遭重判1335年徒刑

（法新社圣萨尔瓦多21日电） 中美洲国家萨尔瓦多致力打击黑帮，3年多来逮捕了逾9万人，数以百计帮派成员遭法院判刑，其中1人被重判1335年。

萨尔瓦多检察总长办公室在社群平台X表示，臭名昭着的街头帮派「救世鳟鱼帮」（Mara Salvatrucha，俗称MS-13）共有248名成员因涉及43起杀人案、42起失踪案和其他罪行被判重刑，以儆效尤。

其中1人被判1335年徒刑，另外10人刑期介于463年至958年。检察总长办公室的贴文并未说明判决日期，也未透露被告是否集体受审。

萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）2022年3月宣布国家进入紧急状态，严厉打击黑帮成员和犯罪分子，允许警方无需拘捕令即可逮捕嫌疑人。

官方资料显示，被捕人数迄今已超过9万人，其中约8000人无罪获释。

布格磊打击帮派的行动，使萨尔瓦多凶杀案数量降至历史低点，但人权组织指控萨国安全部队存在滥权行为。

根据萨尔瓦多政府资料，在过去30年间，MS-13和另一黑帮组织「18街」（Barrio 18）造成约20万人死亡。这两个帮派曾控制全国约80%地区，萨国凶杀率一度居全球之冠。 检察总长办公室指出，这些帮派向经商的受害者勒索「不同金额，以换取不对其施暴」，有部分人因害怕威胁而选择把店关掉。

美国已将MS-13及中、南美洲数个黑帮列为外国恐怖组织。（编译：刘文瑜）