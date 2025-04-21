萨尔瓦多提议以委移民换政治犯 委内瑞拉批虚伪

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（法新社卡拉卡斯20日电） 委内瑞拉总检察长沙柏今天表示，萨尔瓦多总统布格磊的提议「虚伪」。布格磊提议用被美驱逐并监禁于萨国的252名委内瑞拉移民交换遭委国关押的「政治犯」。

布格磊（Nayib Bukele）在社群媒体X向马杜洛（Nicolas Maduro）提出「一项人道主义协议」，也就是萨国把自美国接收的252名委内瑞拉人全数遣回委国，交换条件是委方自境内「数以千计」政治犯中释放并交出252人。

沙柏（Tarek William Saab）在声明中表示：「我立即要求提供所有被拘留者的完整名单，包括他们的身分和司法状态，以及每名人质的生存证明和医疗报告。」

他还要求了解他们被控的罪行，是否出庭受审，是否有机会获得法律顾问协助，以及是否获允与家人联系。

沙柏抨击布格磊的提议，并指控萨尔瓦多非法拘留252名委内瑞拉人。

美国人质问题特使柏勒（Adam Boehler）则在社群媒体X发文说，他乐见这项举措，还说布格磊提出的交换名单中，有近50名被拘留者拥有他国国籍，其中10名是美国人。

美国总统川普政府上个月将至少200名委内瑞拉人从美国驱逐至萨尔瓦多，指控他们是委国黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）的成员。

委内瑞拉政府表示，委国没有政治犯，被监禁者均被判有罪。然而，非政府组织声称，有800多人因政治因素遭拘留。

沙柏敦促国际组织呼吁萨尔瓦多立即释放这些委内瑞拉人。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）