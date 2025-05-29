葡萄牙国会大选 极右翼政党跻身第二大党

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（法新社里斯本29日电） 根据昨天公布的选举结果，葡萄牙极右派政党「够了」（Chega）在18日提前举行的国会大选中成为第二大党，成立仅6年就跻身最大在野党。

18日大选的初步结果显示，「够了」和左翼的社会党（Socialist Party）分别获得58席。但「够了」在4个稍晚公布结果的海外选区中再拿2席，总席次增加至60席。

中间偏右的「民主联盟」（Democratic Alliance）则拿下另外2席，使得总席次来到91席，但距离组成多数派政府所需的116席仍有一段差距。

现任总理蒙特内哥罗（Luis Montenegro）所属的社会民主党（Social Democratic Party）是「民主联盟」的主要政党。

创立「够了」的现任党魁温杜拉（Andre Ventura）表示，「这是一大胜利」，并宣称选举结果「标志葡萄牙政治体制的深刻变革」。

预期蒙特内哥罗将筹组少数派政府。他已表示，不会和「够了」打交道。但温杜拉呼吁蒙特内哥罗和社会党「划清界线」。

里斯本大学（Lisbon University）社会与政治科学高等学院副教授圣多（Paula Espirito Santo）指出，「葡萄牙正搭上与欧洲一致的『赌烂票』和『反建制情绪』趋势」。