葡萄牙总统决选出口民调：中间偏左派压倒性胜选

（法新社里斯本8日电） 根据出口民调，葡萄牙中间偏左派候选人席古在今天举行的总统选举决选中，以压倒性优势击败极右派对手温杜拉。

根据两家全国性电视台出口民调预测，社会党（Socialist Party）籍的席古（Antonio Jose Seguro）囊括67%到73%选票，而温杜拉（Andre Ventura）则获得27%到33%选票。

这意味现年63岁的席古将一如外界预期，接替保守派现任总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）。

长达两周风暴和强风造成至少7人死亡，经济损失估达40亿欧元。恶劣天候严重干扰这场选战。

前社会党党魁、政坛老将席古从该党青年团开启从政生涯。他2014年在党内权力斗争中落败，由后来成为欧盟理事会（European Council）主席的柯斯塔（Antonio Costa）取代党秘书长职位。

尽管过去十年鲜少出现在公众视野，席古从未放弃其「现代温和左派」理念。

他参选总统时并未取得社会党领导层支持，但多数党内高层后来转而相挺。

在1月的首轮选举中，席古以31.1%得票居冠，温杜拉则以23.5%紧追其后。由于11名候选人中无人得票过半，排名前两名进入决选。席古最终获极左、中间及右派政治人物支持。

温杜拉是葡萄牙史上第一位成功晋级决选的极右派候选人。他所属的「够了」（Chega）尽管2019年才创党，在去年5月国会大选中已经成为主要反对党。

葡萄牙国家元首除有权解散国会和提早举行大选外，其职权多为象徵性。

新总统将于3月初宣誓就任。