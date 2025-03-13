蒲亭命俄军加紧收复库斯克 乌军后撤以减少损失

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（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天视察西部库斯克（Kursk）地区，命令俄军加紧反攻收复所有失地；乌克兰则说乌军快速转移到更有利位置。

在俄罗斯国营电视台播出蒲亭谈话影片的几分钟后，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）表示乌军正在后撤以减少损失。

瑟尔斯基在脸书（Facebook）贴文：「在最艰难的情况下，我的首要任务始终是拯救乌克兰军人生命。为此，国防部队在必要时会转移至更有利位置。」

他表示：「尽管来自俄罗斯和北韩军队的压力增加，我们仍将在库斯克地区坚守防线，只要这是适当且必要之举。」

乌克兰和盟国表示，有超过1万名北韩士兵正在库斯克一带替俄罗斯作战。

瑟尔斯基表示有942名俄罗斯人被掳。

蒲亭指出，遭俘的乌军作战人员将「依据俄罗斯联邦法律视为恐怖分子」，称这些人可能面临俄国司法诉究，判刑数十年，还说外籍雇佣军不属受日内瓦公约（Geneva Convention）保障的「战俘」。

格拉西莫夫表示，俄军已在库斯克地区收复约1100平方公里土地，这几乎是乌克兰去年8月突袭行动中占得的全部区域。

俄军加速收复库斯克，时值美国呼吁俄罗斯「无条件」接受为期30天的全面停火，这项计画已获基辅当局支持。乌克兰曾希望拿所占库斯克土地，作为与莫斯科和谈筹码。