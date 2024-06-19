蒲亭抵达平壤 赞许北韩支持俄罗斯对乌克兰战争

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（法新社首尔19日电） 在俄乌战争持续之际，克里姆林宫表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今晨抵达北韩展开访问行程，意在增进这两个拥核国家的国防关系。

蒲亭专机在黎明前落地后，俄罗斯电视画面显示北韩领导人金正恩在夜色中欢迎蒲亭到访，两人在平壤机场红毯上握手拥抱，之后在摩托车队带领下，沿着插满俄罗斯国旗的街道离开。

这是蒲亭24年来首度到访这个遭孤立的国家，随着南、北韩军队最近在边界发生对峙，凸显区域安全的紧张局面。

北韩于二战后建国以来，莫斯科与平壤一直都是盟友关系，自俄罗斯2022年入侵乌克兰导致西方在国际上孤立蒲亭后，两国关系更加紧密。

美国与其盟国指控北韩提供俄罗斯迫切需要的武器，包括用于乌克兰战争的弹道飞弹。

北韩矢口否认提供俄罗斯硬体军备，但蒲亭在访问前撰文感谢金正恩政府对这场战争的支持与帮助。

蒲亭昨天在北韩中央通信社（KCNA）投书指出：「我们十分感谢朝鲜民主主义人民共和国（北韩），坚定支持俄罗斯在乌克兰发动的特别军事行动。」

蒲亭在文中指出，两国「现正积极发展多方伙伴关系」。

他赞扬北韩「在美国持续数十年的经济压力、挑衅、勒索和军事威胁下，仍非常有效地防卫自身利益」。

蒲亭也对莫斯科和平壤「在联合国保持共同路线和立场」大加赞扬。

蒲亭抵达平壤后，北韩国营媒体报导，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）等众多俄国官员随蒲亭出访，并称莫斯科和平壤的关系已「进入新的全面发展进程」。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）