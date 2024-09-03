蒲亭无视国际刑事法院逮捕令 抵蒙古国访问

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（法新社乌兰巴托3日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天在蒙古国进行官方访问，自国际刑事法院（ICC）去年对他发布逮捕令以来，这是他首度访问ICC成员国。

蒲亭昨晚抵达乌兰巴托展开这趟高调访问，受到仪队欢迎。这趟行程被视为蒲亭藐视主张逮捕他的国际刑事法院、乌克兰政府、西方国家和人权团体。

国际刑事法院对蒲亭发布逮捕令，理由是他涉嫌在俄罗斯2022年侵略乌克兰之后非法将乌克兰儿童送往俄国控制的地区。俄罗斯不承认国际刑事法院的管辖权。

乌克兰政府先前呼吁蒙古国执行逮捕令，国际刑事法院上周也表示，所有成员国都有「义务」拘留法院下令逮捕的人。但实务上，即使蒙古国不遵守逮捕令，国际刑事法院也无可奈何。

乌克兰愤慨表示，蒙古国当局未在机场逮捕蒲亭，必须为蒲亭的「战争罪」承担共同责任。

蒙古国是活跃的民主政体，位于中国与俄罗斯两个专制大国之间，与俄国维持密切文化关系，也与中国保有重要贸易往来。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，蒙古国并未予以谴责，而在联合国就俄乌战争议题投票时，蒙古国弃权。

克里姆林宫上周表示，不担心蒲亭在访问途中被捕。

蒲亭今天接受蒙古国总统呼日勒苏赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）在乌兰巴托「成吉思汗广场」为他举行的正式欢迎仪式，两人站在广场上，身旁有穿着传统服饰的蒙古国军人，有些人骑在马背上，乐队奏响军乐和两国国歌。