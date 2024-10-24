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蒲亭金砖峰会谈中东危机 批试图击败俄国不切实际

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（法新社俄罗斯喀山24日电） 俄罗斯总统蒲亭今天于金砖国家（BRICS）峰会表示，中东地区濒临爆发全面战争，并称俄国的敌人试图利用乌克兰冲突击败俄国是「不切实际」。

蒲亭（Vladimir Putin）指出：「一年前在加萨走廊展开的军事行动，目前已蔓延到黎巴嫩，中东地区其他国家也受影响，以色列与伊朗的对抗程度遽升。这一切都让人想到连锁效应，使整个中东濒临爆发全面战争。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也出席这场峰会；蒲亭提到，在建立独立的巴勒斯坦国之前，中东的暴力不会结束。

蒲亭还说，要让巴勒斯坦领土恢复和平稳定，必须执行联合国大会与安全理事会（UNSC）通过的两国方案。

另外，蒲亭说道，莫斯科当局的敌人正利用乌克兰冲突，并试图在军事方面击败俄国，但他们不会成功。

他还说，俄罗斯的敌人「毫不遮掩他们目的就是想让我国遭受战略挫败…我会直接了当说，这些都是不实际的算计，只有那些不了解俄国历史的人才会这么想」。

俄罗斯国会下议院国家院（State Duma）稍早表决批准与北韩的防务条约，近日还有消息指称，平壤当局已派出数千名官兵到俄国接受训练，且可能部署于乌克兰战场。

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