薛恩鲍姆创造历史 成墨西哥首位女总统

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（法新社墨西哥市2日电） 墨西哥大选官方计票结果显示，前墨西哥市市长薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天以压倒性票数获选为该国史上首位女总统，在这个犯罪与性别暴力猖獗的国家写下新猷。

法新社报导，薛恩鲍姆的支持群众挥舞旗帜，在墨西哥市（Mexico City）主要广场上随着街头乐队的演奏又唱又跳，庆祝代表执政党「国家复兴运动党」（MORENA）的薛恩鲍姆胜选。

墨西哥国家选举机构（National Electoral Institute）在迅速计票后宣布，61岁的薛恩鲍姆得票率介于58%到60%。

这个得票率比在野党主要竞争对手加维斯（Xochitl Galvez）高出超过30个百分点，更比唯一男性候选人、中间派的梅内兹（Jorge Alvarez Maynez）高出约50个百分点。

尽管部分贩毒集团猖獗的地区暴力事件频传，墨西哥各地选民仍踊跃投票。

这次选举过程特别血腥，至少有25名地方候选人被谋杀，当局因此派遣数以千计军人保护选民。

薛恩鲍姆稍早表示，她乐见这个「历史性」的选举日。她在投票后透露，她没有把票投给自己，而是投给93岁资深左翼人士马蒂内兹（Ifigenia Martinez），以感念她的奋斗。

薛恩鲍姆还高喊：「民主万岁！」

初步开票结果公布后，加维斯向支持者承认败选，「数分钟前，我已与薛恩鲍姆联络，并确认选举结果」。

在墨国，每天约有10名女性被杀害。当地女性选民很高兴看到女性打破政坛上最高的玻璃天花板。

55岁清洁人员耶南德兹（Clemencia Hernandez）说：「女总统将为这个国家带来改变，我们希望她为女性做更多事…许多女人受制于伴侣，连出门工作都不被允许。」

薛恩鲍姆备受选民青睐，主要归功于即将卸任的总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador），他的支持率超过6成，但他无法连任总统。

50岁街头食物小贩巴布维纳（Reina Balbuena）说，她把票投给薛恩鲍姆，因为国家复兴运动党「给老人和小孩很多支持」。

薛恩鲍姆矢言将继续执行罗培兹欧布拉多颇具争议的「拥抱而非子弹」（hugs not bullets）策略，以从根源解决境内犯罪问题。

这位新任总统也将必须处理与美国的复杂关系，尤其是跨境毒品走私和移民等棘手议题。