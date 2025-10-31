藤森惠子宣布4度竞选秘鲁总统 矢言打击犯罪

（法新社秘鲁特鲁希略30日电） 秘鲁前独裁者藤森谦也的长女藤森惠子（Keiko Fujimori）今天宣布，将于明年再度参选秘鲁总统，这是她第4度竞选总统。

她的父亲藤森谦也（Alberto Fujimori）于1990至2000年为秘鲁总统。

法新社报导，藤森惠子今天在保守派「人民力量党」（Popular Force）一场活动中公开表态，将代表人民力量党参选。

现年50岁的藤森惠子当着数百名支持者面前表示：「我决定参选总统，特此向大家宣布。」根据电视画面， 现场支持者穿着T恤，上面写着「藤森2026」字样。

藤森惠子决定再度参选，正值秘鲁连年政治僵局与治安恶化之际，秘鲁10年来已更迭7位总统，民众更是群起抗议犯罪猖獗。

她表示：「我的目标是拯救秘鲁远离暴力。我相信我们有能力对抗城市恐怖主义。」

她说：「我们必须动用军队，维护街头治安。」

最新益普索（Ipsos）民调显示，藤森惠子与对手毕斯卡拉（Mario Vizcarra）支持率同为7%，两人都落后于前利马市长亚里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）的9%。

藤森惠子曾于2011、2016及2021年参选总统，3次都在第2轮投票时落败。上次选举，她输给了由教师转换跑道的左派卡斯蒂约（Pedro Castillo）。

为2026年总统选举，秘鲁各政党将于今年11月30日举行初选，明年4月12日大选投票。

藤森惠子2006年初次步入政坛，当选国会议员。自此，她接替父亲成为「藤森主义」的代表人物。

藤森谦也因违反人道和贪腐罪被判处25年徒刑，于2009年入狱，2023年因人道考量获赦，后于2024年逝世，享寿86岁。（编译：纪锦玲）