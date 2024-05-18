被拍到家门口倒挂国旗 美保守派大法官疑似挺川普

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（法新社华盛顿17日电） 美国最高法院保守派大法官阿利托因被拍到家门外曾倒挂美国国旗，今天面临回避涉及川普案件的呼声。倒挂国旗被视为前总统川普支持者质疑拜登赢得2020年大选结果的象徵。

「纽约时报」昨天刊登一张2021年1月拍摄的照片，显示极度保守派大法官阿利托（Samuel Alito）在维吉尼亚州亚历山卓市（Alexandria）的住宅外悬挂倒挂的国旗。

在美国最高法院准备就川普免受起诉的总统豁免权范围做出裁决之际，上述消息让外界更加关注由保守派主导的最高法院举动。

74岁的阿利托在给「纽约时报」的声明中表示，他「完全没有参与挂国旗」。川普支持者曾于2021年1月6日闯入国会大厦，几周后阿利托就被拍到住家外倒挂国旗的照片。

由共和党籍前总统小布希任命的阿利托表示，他的妻子「短暂」悬挂这面国旗，「以回应一位邻居在院子标志上使用令人反感和侮辱个人的字眼」。

另一名坚定保守派大法官汤玛斯（Clarence Thomas）也面临外界要求回避的声浪，因为他的妻子曾参与阻止认证民主党籍的拜登赢得2020年大选的行动。

75岁的汤玛斯是目前最高法院任职时间最长的大法官，他拒绝回避与川普相关的案件，最近还称华府是个充满「恶毒」和「谎言」的「可怕的地方」。

民主党籍的联邦参议院司法委员会主席杜宾（Dick Durbin）表示，阿利托应「立即回避与2020年大选和1月6日叛乱有关的案件」。

杜宾说：「悬挂倒挂的美国国旗，这是所谓『停止窃选』（Stop the Steal）运动的象徵，显然会造成偏见的出现。」