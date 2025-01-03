西班牙加纳利群岛去年接收创新高4万6843名移民

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（法新社马德里2日电） 西班牙官方今天发布的数据显示，2024年有4万6843名无证移民透过日益危险的大西洋路线抵达位于非洲西北部外海的西属加纳利群岛（Canary Islands），连续第2年人数创新高。

随着地中海管制更加严格、迫使更多非法移民尝试循西非前往加纳利群岛的危险路线，西班牙已被推上欧洲联盟（EU）移民危机的最前线。

欧洲国际边界管理署（Frontex）表示，2024年1至11月无证进入欧盟的人数整体下降40%，但从大西洋路线进入的人数成长19%，其中最常见的国籍是马利、塞内加尔与摩洛哥。

今天的数据确认了去年12月公布的资料，当时显示截至11月的年度乘船抵达加纳利群岛的移民人数已连2年打破纪录。

去年经海路抵达加纳利群岛的非法入境西班牙人数，超过2023年的原本最高纪录3万9910名，后者则是大幅打破2006年创下的先前最高纪录。

西班牙内政部还表示，去年全西班牙共接收6万3970名非法移民，虽高于2023年的5万6852名，但仍低于2018年创下的最高纪录6万4298人。

西班牙非政府组织「步行边界」（Caminando Fronteras）上周发布报告指出，2024年1月1日至12月5日，至少有1万457名移民在尝试由海路抵达西班牙的途中死亡或失踪。