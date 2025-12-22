西班牙埃斯特雷马杜拉选举 执政社会党惨败

afp_tickers

（法新社马德里21日电） 西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）领导的社会党在今天埃斯特雷马杜拉（Extremadura）自治区选举惨败，极右派民声党（Vox）取得大幅进展。

作为全国少数派联合政府主导者的社会党，近来受到贪腐与性不当行为指控的冲击，这场位于西班牙西南部农村地区的选举，被视为该党整体前景的重要指标。

社会党仅在65席的地方议会拿下18席，低于先前的28席，创下该党在埃斯特雷马杜拉历来最差的地方选举成绩。

社会党曾在埃斯特雷马杜拉执政数十年，但保守派人民党（Popular Party）2023年在民声党支持下取得执政权。

人民党此次发动选举希望取得单独多数，今天虽再度成为第一大党、拿下29席，但仍未达过半门槛。

这意味人民党将得再次依赖民声党来推动立法。民声党席次从5席增至11席。

西班牙的地方政府掌管多项关键政策领域，包括教育、医疗、基础建设与文化。

这是自法院下令审理前桑杰士亲信阿巴洛斯（Jose Luis Abalos）涉收取公共工程回扣案以来，首次举行的地方选举。

桑杰士胞弟大卫（David Sanchez）与桑杰士夫人葛梅兹（Begona Gomez）也正面临贪腐相关指控。

近几周，社会党也因被控未妥善处理男性高官涉及的性骚扰问题饱受抨击。

接下来，安达鲁西亚（Andalusia）、亚拉冈（Aragon）以及卡斯提亚－莱昂自治区（Castile and Leon），都将在2026年上半年陆续举行地方选举。