西班牙宣布 将为委内瑞拉反对派领袖提供政治庇护

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（法新社马德里8日电） 马德里当局今天表示，将为委内瑞拉反对派领袖龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）提供政治庇护。他在受危机冲击的南美洲国家委内瑞拉躲藏1个月后，前往西班牙寻求庇护。

龚萨雷兹对委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）赢得7月28日大选取得连任的选举结果表示异议，并在无视检方连续3次传唤后离开委内瑞拉。龚萨雷兹说，出席听审可能让他失去自由。

西班牙外交部长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示龚萨雷兹已向马德里当局申请政治庇护，并说西班牙「显然」会同意他的要求。

阿尔巴雷斯稍早在社群媒体X证实龚萨雷兹已搭乘西班牙军机离开委内瑞拉，还说西班牙「投注心力于维护所有委内瑞拉人的政治权利」。

卡拉卡斯当局表示，已同意让龚萨雷兹安全通过。

委内瑞拉副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在社群媒体上表示，卡拉卡斯当局已同意让龚萨雷兹安全通过，并称他「数天前自愿赴西班牙驻卡拉卡斯大使馆避难」。

自委内瑞拉当局于7月宣布马杜洛赢得总统大选后，这个国家便深陷政治危机。反对派对此表示强烈抗议，并宣称有证据显示龚萨雷兹以显着优势获胜。

在卡拉卡斯当局未公布详细投票数据的情况下，包括美国、欧洲联盟（EU）和几个拉丁美洲国家在内的许多国家，拒绝承认马杜洛为大选赢家。