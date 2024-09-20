西班牙总理晤巴勒斯坦主席 吁中东冲突降温

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（法新社马德里19日电） 黎巴嫩连日发生呼叫器和对讲机齐爆事件，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天谈及相关局势，呼吁中东冲突降温。

桑杰士与来访的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）进行一个多小时会谈，会后在马德里（Madrid）举行的记者会中表示，黎巴嫩「事态升温风险如今再次以危险方式升高」。

他还说：「因此，我们必须再次以和平名义呼吁各方克制、缓和紧张局势，各国之间和平共存。」

阿巴斯也呼吁仿效1991年马德里会谈、最终促成1993年奥斯陆协议（Oslo accords）的模式，在马德里再次召开和平会议，以结束以色列与巴勒斯坦的冲突。

西班牙今年5月28日决定承认巴勒斯坦的国家地位，爱尔兰和挪威也在5月做出同样决定，这是阿巴斯自那时以来首次访问西班牙。

阿巴斯感谢桑杰士的支持，也感谢西班牙承认巴勒斯坦建国，他敦促「所有尚未承认我们的国家也跟进」。

桑杰士和阿巴斯都未直接提及17日、18日震撼黎巴嫩的呼叫器和对讲机连环爆事件。

黎巴嫩卫生部长阿比亚德（Firass Abiad）今天表示，过去两天通讯装置连环爆已造成37人死亡、3500多人受伤。

这波骇人的明显破坏行动发生之前，中东紧张局势就已居高不下，很大程度上是因为以色列和巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）战争。