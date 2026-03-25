西班牙总理桑杰士：中东战争后果比2003年伊拉克战争更严重

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（法新社马德里25日电） 西班牙总理桑杰士今天警告，中东战争带来的后果，比2003年美国入侵伊拉克「糟糕得多」。

桑杰士（Pedro Sanchez）在国会表示：「中东战争与伊拉克那场非法战争的情况不同。我们现在面对的是更糟糕的情势，糟糕得多，其潜在影响的范围更广、更深。」

「这次是一场荒谬且非法的战争，也是残酷的战争，让我们在经济、社会及环境目标上倒退。」

美国政府曾要求使用西班牙军事基地攻击伊朗，遭到桑杰士拒绝，美国总统川普（Donald Trump）因此威胁将断绝与西班牙的贸易关系。

桑杰士指出，美国2003年入侵伊拉克未能达成目标，反而让一般民众的生活更加艰困。他警告，对伊朗的攻击可能对数百万人造成类似的经济冲击。

桑杰士提及伊拉克战争或许能引起西班牙选民的共鸣。当年执政的保守派人民党（PP）支持伊拉克战争的做法广受诟病，并引发了大规模抗议。

「国家报」（El Pais）3月初公布的一项民调显示，53.2%的西班牙民众支持桑杰士拒绝美国使用罗塔海军基地（Rota naval base）和摩伦空军基地（Moron airbase）攻击伊朗的决定。