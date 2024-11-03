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西班牙洪水逾2百死 国王王后将赴瓦伦西亚勘灾

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（法新社瓦伦西亚3日电） 西班牙瓦伦西亚自治区发生毁灭性洪灾，造成逾200人丧命，国王王后预计今天造访当地，中央政府也宣布拟增派1万名军警前往协助救灾，但有灾民抱怨当局灾害应变速度太慢。

西班牙5天前发生数十年来最严重的水灾，滚滚泥水摧残城镇与基础建设，如今找到生还者的希望愈来愈渺茫。

几乎所有死者都是在瓦伦西亚自治区（Valencia）发现的，数以千计的安全与紧急应变人员还在当地忙着清除残骸泥泞以搜寻遗体。

总理桑杰士（Pedro Sanchez）形容这次事件为「我国近代史上最严重的天灾」，并称这是欧洲本世纪夺命人数第2多的洪灾。

瓦伦西亚领导人要求加派5000兵力，中央政府已经同意，另将加码部署5000名警察与人民警备总队成员协助救灾。桑杰士表示，西班牙正在进行承平时期最大规模的军队与维安部队部署行动。

当局除因灾前警示不足挨轰，也有灾民抱怨灾害应变速度太慢。桑杰士表示：「我知道应变不足，存在问题及严重缺失…城镇遭泥巴掩埋，绝望的民众在寻找亲属下落…我们必须改进。」

西班牙媒体报导，国王菲利佩六世（Felipe VI）与王后雷蒂西亚（Reina Letizia）预计今天造访瓦伦西亚自治区。

在重灾区阿尔法法尔镇（Alfafar）与塞达维镇（Sedavi），居民忙着铲除家中泥巴，消防人员出动抽干车库与隧道积水，但法新社记者并未看到士兵。

66岁民众卡塞雷斯（Estrella Caceres）在塞达维镇怒气冲冲地告诉法新社：「谢谢来帮助我们的所有人，因为当局什么都没做。」

为了让紧急应变单位更有效率执行搜救及后勤工作，瓦伦西亚自治区当局已执行道路管制2天。而由于电话和交通网严重受损，目前仍难以确定确切失踪人数。

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