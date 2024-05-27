西班牙：承认巴勒斯坦建国 是以色列安全保证

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（法新社布鲁塞尔26日电） 西班牙外交部长阿尔巴雷斯今天和巴勒斯坦总理穆斯塔法表示，承认巴勒斯坦的国家地位「是巴勒斯坦人民的正义，（也是）以色列安全的最佳保证」。

穆斯塔法（Mohammad Mustafa）欢迎西班牙、挪威和爱尔兰承认巴勒斯坦建国的做法，他说：「我们希望欧洲每个国家都这样做。」

阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）和穆斯塔法在布鲁塞尔共同发表谈话，穆斯塔法还在这里会见欧盟对外事务高级代表波瑞尔（Josep Borrell）和挪威外交部长艾德（Espen Barth Eide）。

今天稍晚，穆斯塔法将和波瑞尔、艾德和沙乌地阿拉伯外交部长费瑟亲王（Prince Faisal bin Farhan）进一步会谈。

穆斯塔法明天将在布鲁塞尔和西班牙、挪威和爱尔兰的部长举行另一次会议。他将于29日前往西班牙。

以色列已经警告西班牙、挪威和爱尔兰，如果它们宣布承认巴勒斯坦建国，与它们的关系将面临「严重后果」。

以色列为报复巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日的攻击，而在加萨发动毁灭性的战争，这促使一些国家希望承认巴勒斯坦建国。

大多数联合国会员国承认巴勒斯坦建国。欧洲国家在这个议题上存在分歧。

西班牙、挪威和义大利将与欧盟国家保加利亚、赛普勒斯、捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚和瑞典一起承认巴勒斯坦建国。（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）