西葡大停电 手机火车电梯红绿灯全停

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（法新社马德里29日电） 西班牙和葡萄牙发生大停电，导致乘客受困火车、数百台电梯停止运作、几百万人眼睁睁看着手机和网路完全不能用，所幸今天已逐步恢复。

西班牙电力营运商REE表示，截至午夜，西班牙全国电力供应已恢复超过6成。西班牙首都马德里（Madrid）和葡萄牙首都里斯本（Lisbon）的灯火再现。

葡萄牙总理蒙特内哥罗（Luis Montenegro）表示，停电源头「可能在西班牙」；西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）则说正在分析「所有可能原因」，并以「错误讯息」风险为由，警告民众「切勿妄自臆测」。

停电造成马德里地铁系统瘫痪，1名不得不离站的19岁建筑工人说大家都「傻眼」，「西班牙从来没发生过这种事」。

在马德里和西葡两国多座城市，惊慌的顾客跑到银行领钱，街上到处可见搜寻手机讯号的民众，等候计程车和巴士的人潮都大排长龙。

在红绿灯不亮的情况下，警察忙着疏通拥挤车流，有关单位也疾呼驾驶人先别上路。

停电也导致民众受困电梯，地方当局说，光在马德里就执行了286次协助任务。

全国火车都停驶。昨天深夜时，交通部长表示仍有11列火车上有受困乘客等待援助。

马德里、巴塞隆纳（Barcelona）、毕尔包（Bilbao）、瓦伦西亚（Valencia）、塞维亚（Seville）和其他4个主要城市的火车站都彻夜开放，方便受困旅客过夜。

欧洲航管组织（Eurocontrol）说，这次停电打乱了往来马德里、巴塞隆纳和里斯本的航班。

西班牙第2大城巴塞隆纳的交通也因为停电而大乱，无论是当地人还是观光客都冲到街上一探究竟。

有学生说，由于无电可用、又没有网路，校方要他们回家，可是「也没有火车」可搭，「现在我们不知道该怎么办」。