西葡大停电 欧盟称无迹象是网攻

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（法新社马德里28日电） 西班牙和葡萄牙大停电，扰乱地铁、通讯、金融及往返西葡的班机，也波及马德里网赛，业者称西班牙复电作业得花上6至10小时，欧盟首长则说无迹象显示停电为网攻。

根据葡萄牙电网营运商国家能源网络公司（REN），今天的大停电影响「整个伊比利半岛（Iberian Peninsula）及法国部分地区」。

西班牙广播电视公司（RTVE）报导，当地时间刚过中午，西班牙多个地区大规模停电，导致公司编辑室、位于首都马德里（Madrid）的西班牙国会、全国各地的地铁站一片漆黑。

欧洲航管组织（Eurocontrol）表示，西葡大停电扰乱空中交通，影响往返马德里、巴塞隆纳（Barcelona）及葡萄牙首都里斯本（Lisbon）的航班，目前还无法说明有多少航班会被影响。

马德里网球公开赛（Madrid Open）在格林威治时间10时30分过后不久暂停，当时中央球场正在进行保加利亚名将狄米特罗夫（Grigor Dimitrov）对决英国选手费恩里（Jacob Fearnley）的比赛，狄米特罗夫以6比4、5比4暂时领先。

马德里网赛主办单位在社群媒体表示，正在努力尽快恢复供电，但未提供时程表。

西班牙电网公司（Red Electrica）负责人普利艾托（Eduardo Prieto）告诉媒体，若一切顺利，西班牙复电作业预计会花上6至10小时，而且电网某些部分「已经修复」。他还说，目前无法断言停电原因。

葡萄牙国家能源网络公司则说，现在还无法确定葡萄牙得花多久才能恢复供电。

知情人士表示，西葡两国政府已召开会议讨论这次停电，西班牙并成立危机处理委员会。

西葡大停电后，欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）表示，「目前尚无任何网路攻击的迹象」。

柯斯塔联系西葡领袖后，在社群平台X写道：「两国电网营运商正在努力找出原因并复电。」