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观察组织：叙利亚政府军力阻反抗军推进中部城市

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（法新社叙利亚哈玛5日电） 追踪叙利亚内战进展的团体指出，叙利亚政府军今天在中部城市哈玛（Hama）外围地区陷入激战，试图阻止伊斯兰主义分子主导的反抗军推进。

法新社报导，战争观察团体「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，到昨晚为止，反抗军武装分子已「从3个方向包围哈玛市」。

总部设在英国的叙利亚人权了望台组织指出，「反抗军和政府军在夜间发生暴力冲突」，特别是在哈玛以北的贾巴尔柴恩阿比丁（Jabal Zayn al-Abidin）地区。

叙利亚人权了望台组织的主任拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，政府军正在「激烈抵抗，并试图阻止反抗军推进」。

哈玛对叙利亚政府军而言具有重要战略意义，因为这是保护该国首都大马士革（Damascus）的缓冲区。

在这场冲突发生之前，伊斯兰主义分子领导的反抗军发动闪电攻势，短短几天内就从叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的控制下夺取重要领土，包括叙利亚第2大城阿勒坡（Aleppo）。

叙利亚人权了望台组织还说，叙利亚自上周爆发暴力事件以来，已造成704人丧生，死者包含110个平民，其他大多是战斗人员。（译者：林沂锋/核稿：洪启原）

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