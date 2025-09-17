The Swiss voice in the world since 1935

计画生变？澳洲与巴纽暂未签署新防务协议

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社雪梨17日电） 澳洲与巴布亚纽几内亚今天宣布，两国未如预期签署一项新的防务协议。

根据法新社昨天看到的协议副本，澳洲与巴布亚纽几内亚将签署新防务协议，承诺在面对「新兴威胁」时，若其中一方遭到攻击，双方将相互防卫。

艾班尼斯（Anthony Albanese）与马拉普（James Marape）原订今天在莫士比港（Port Moresby）签署协议。

两人改签一份防务联合公报，但双方均表示，将「按照两国内阁程序」签署协议。

联合公报并未详细说明双方延后签署协议的原因，不过艾班尼斯先前曾说，巴纽内阁原订15日批准该协议，但因独立纪念日活动而有所延误。

艾班尼斯15日抵达巴布亚纽几内亚，出席巴纽脱离澳洲独立50周年纪念活动。

根据声明，双方同意「透过提升能力、协同作战能力和整合，来加强和扩大国防合作」。

新的防务条约将允许两国公民在彼此军队中服役，并确保「与第三方的任何活动、协议或安排都不得损害任一方履行条约的能力」。这指的是中国在太平洋日益增长的影响力。

马拉普向记者表示，两国在防务领域并肩合作，符合共同利益。

他说，巴纽无法单独捍卫其领土和海域，还说澳洲是巴纽首选的安全伙伴。

马拉普强调，中国并未插手阻挠双方签署这项协议。

澳洲近期积极强化与南太平洋地区各国的合作与安全协议，作为回应区域地缘政治变动的措施。

艾班尼斯上周曾与万那杜讨论深化双边关系的安全与发展协议。

不过，万那杜总理纳帕特（Jotham Napat）担心协议内容可能影响该国从其他国家获取关键基础建设资金，签署时程已延后，双方尚待继续协商。（编译：刘文瑜）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团