计画生变？澳洲与巴纽暂未签署新防务协议

3 分钟

（法新社雪梨17日电） 澳洲与巴布亚纽几内亚今天宣布，两国未如预期签署一项新的防务协议。

根据法新社昨天看到的协议副本，澳洲与巴布亚纽几内亚将签署新防务协议，承诺在面对「新兴威胁」时，若其中一方遭到攻击，双方将相互防卫。

艾班尼斯（Anthony Albanese）与马拉普（James Marape）原订今天在莫士比港（Port Moresby）签署协议。

两人改签一份防务联合公报，但双方均表示，将「按照两国内阁程序」签署协议。

联合公报并未详细说明双方延后签署协议的原因，不过艾班尼斯先前曾说，巴纽内阁原订15日批准该协议，但因独立纪念日活动而有所延误。

艾班尼斯15日抵达巴布亚纽几内亚，出席巴纽脱离澳洲独立50周年纪念活动。

根据声明，双方同意「透过提升能力、协同作战能力和整合，来加强和扩大国防合作」。

新的防务条约将允许两国公民在彼此军队中服役，并确保「与第三方的任何活动、协议或安排都不得损害任一方履行条约的能力」。这指的是中国在太平洋日益增长的影响力。

马拉普向记者表示，两国在防务领域并肩合作，符合共同利益。

他说，巴纽无法单独捍卫其领土和海域，还说澳洲是巴纽首选的安全伙伴。

马拉普强调，中国并未插手阻挠双方签署这项协议。

澳洲近期积极强化与南太平洋地区各国的合作与安全协议，作为回应区域地缘政治变动的措施。

艾班尼斯上周曾与万那杜讨论深化双边关系的安全与发展协议。

不过，万那杜总理纳帕特（Jotham Napat）担心协议内容可能影响该国从其他国家获取关键基础建设资金，签署时程已延后，双方尚待继续协商。（编译：刘文瑜）