设计与管理AI负荷过重 衍生AI脑力过劳新现象

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（法新社纽约29日电） 一些人工智慧（AI）的重度使用者表示，他们在努力跟上这项原本设计来让生活更便利的科技时，反而感到压力倍增、难以负荷。

对铁杆AI使用者来说，抱怨的原因包括要分析过多的程式码、要管理一大群AI助理，以及必须撰写冗长的提示语等。

波士顿顾问公司（Boston Consulting Group，BCG）的顾问将这种现象称为「AI脑力过劳」，意指「因为过度使用或监督AI工具，超过人类认知极限，而产生的心理疲惫状态」。

随AI应需求处理电脑任务的情况日益普遍，用户从亲自处理工作，转而要管理一群聪明又反应迅速的数位代理人。

新创公司LoveMind AI共同创办人威格勒（Ben Wigler）说：「这是一种全新的认知负荷。你真的得时时盯着这些模型。」

AI整合顾问公司nouvreLabs创办人诺顿（Tim Norton）表示，会出现AI倦怠的人，通常不是随意玩玩这项技术，而是亲手打造大量需经常管理的AI助理。

诺顿在社群平台X发文：「真正导致倦怠的就是这一点。」

不过，BCG及其他专家并不认为是AI导致人们工作倦怠。

BCG针对美国1488位专业人士进行的研究实际上发现，当重复性工作由AI接手后，倦怠比例反而下降。