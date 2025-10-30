设计瑕疵恐致火灾 韩现代汽车集团等26万辆车召回

（法新社首尔29日电） 韩国政府今天指出，由于制造瑕疵，将召回超过26万辆汽车，其中逾18万辆来自现代汽车集团（Hyundai Motor Group）。

国土交通部透过声明表示：「现代汽车、起亚汽车（Kia）、宝马韩国（BMW Korea）及斯特兰蒂斯韩国（Stellantis Korea）所制造、进口或销售的57款车型，共计26万184辆，因发现制造瑕疵将自主召回。」

国土交通部补充说，在这次召回总数中，超过18万辆来自现代汽车集团。

国土交通部表示：「现代汽车将从10月30日起，召回8万5355辆Porter II电动车型，原因是电池管理系统软体的设计瑕疵可能引发火灾风险。」

声明还说，现代汽车子公司起亚将从10月30日起，因同样可能导致火灾的软体瑕疵，开始召回5万4532辆Bongo III电动车型。

现代汽车其他召回的车型包括Tucson，召回原因是燃油滤清器组件设计有瑕疵；以及起亚的Seltos，也因可能导致引擎熄火的类似瑕疵而被召回。

去年一场电动车电池火灾损毁了数百辆汽车，并引发韩国全国性恐慌，各地的停车场纷纷实施临时性限制措施，要求电池供应链透明化的呼声也日益高涨。

韩国是电池与电动车的主要生产国，拥有现代和起亚等本土汽车制造商，去年新购车辆中电动车占比达9.3%，高于美国。