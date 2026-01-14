诺贝尔和平奖得主艾巴迪：美应精准打击伊朗领袖与革命卫队

（法新社柏林14日电） 伊朗诺贝尔和平奖得主艾巴迪今天表示，美国应考虑对伊朗最高领袖及伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）指挥官采取「高度精准的行动」。

艾巴迪（Shirin Ebadi）在接受德国媒体「德国之声」（Deutsche Welle）访问时表示，鉴于伊朗爆发抗议活动并造成数千人死亡，她还呼吁美国总统川普的政府，利用干扰技术瘫痪伊朗国营媒体运作。

艾巴迪表示：「阻止对伊朗人民的屠杀不需要全面战争，也不需要再杀更多人。我们要求的不是战争，而是采取具体行动制止对平民的杀戮。」

艾巴迪目前流亡海外，她说：「正如这个政权切断人民之间的通讯一样，这个政权与其安全部队以及民众之间的通讯管道也应该被切断。」

这位2003年诺贝尔奖得主表示：「这将有助于阻止宣传的扩散。」

艾巴迪表示：「另一个选项是对伊朗最高领袖及伊斯兰革命卫队高级指挥官进行高度精准行动的可能性。」

她说：「我们曾见过类似的行动发生在伊朗。例如，当（哈玛斯领袖）哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗时，他被暗杀。」她指的是2024年7月在德黑兰发生、被归因于以色列的暗杀事件。

「没有平民受害，只锁定单一房间，没有其他人被杀。对最高领袖及革命卫队高级官员也可以采取同样类型的精准行动。」