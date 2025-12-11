诺贝尔和平奖得主马查多 誓返委内瑞拉终结暴政

（法新社奥斯陆11日电） 2025年诺贝尔和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖马查多惊喜现身挪威首都奥斯陆，尽管赶不及亲自领奖，她指出自己将带着这个奖项「尽力」返国，以终结委国当前「暴政」。

马查多（Maria Corina Machado）是委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的主要政治对手，她离开挪威国会时告诉记者：「我代表委国人民前来领奖，我将于适当时机把奖项带回去。」

马查多婉拒透露具体返国时间和方式，但提到她希望「尽快终结（委内瑞拉的）暴政，让委国获得自由」。

自去年8月至近期，58岁的马查多一直藏身于母国委内瑞拉境内，她错过了昨天在奥斯陆（Oslo）举行的诺贝尔和平奖颁奖典礼，因此由女儿代为领奖并致词。马查多稍后于晚间抵达当地，并从下榻饭店向支持者挥手致意。

委内瑞拉当局曾警告，如果马查多前往奥斯陆领奖，可能将她视为「逃犯」。她今年10月10日荣获诺贝尔和平奖，以表彰她为委国民主所付出的努力。

谈及对自己人身安全的威胁，马查多告诉记者，在委内瑞拉任何「想说出真相的人都处于危险之中」。

根据挪威诺贝尔协会（Nobel Institute），马查多预计于格林威治标准时间11时30分（台湾时间11日晚间7时30分）召开记者会。