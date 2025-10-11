诺贝尔和平奖消息疑外泄 协会：恐涉及间谍行动

afp_tickers

3 分钟

（法新社奥斯陆11日电） 挪威诺贝尔协会今天向挪威媒体表示，2025年诺贝尔和平奖得主揭晓前，委内瑞拉反对派领袖马查多获奖消息疑似提前外泄一事，「极有可能」是间谍行动所致。

赌盘平台Polymarket上，马查多（Maria Corina Machado）获颁和平奖的赔率于9日晚上至10日凌晨间突然从3.75%暴升至接近73%。短短数小时之后，和平奖得主身分正式揭晓。

不过，当时并无任何专家或媒体点名马查多为得奖热门人选。

挪威诺贝尔协会（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威诺贝尔委员会（Nobel Committee）秘书哈普威金（Kristian Berg Harpviken）告诉挪威媒体TV2电视台说：「极有可能是间谍行动。」

而前1天，挪威诺贝尔委员会主席弗里德内斯（Jorgen Watne Frydnes）接受挪威新闻社（NTB）采访时则表示，他不认为马查多的名字曾外泄，「我不认为和平奖史上出现过泄密情事，我很难想像这会发生」。

尽管如此，哈普威金表示，协会将深入调查，「必要时会进一步强化资安措施」。

哈普威金表示，间谍行动「会让外界以为是内部人员蓄意泄密，实际上这种情况不太可能」。他进一步说：「我们还无法百分之百确定，但诺贝尔协会遭间谍锁定并不是什么秘密。」

「显而易见的，这个协会一向勾起某些行为者在夺取资讯的兴趣，这些行为者既可能是国家也可能是其他组织，且动机可以是政治性的，也可以是经济性的。」

他说：「这种行为早已持续数十年。」

哈普威金未回覆法新社的置评请求。