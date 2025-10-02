诺贝尔颁奖机构高层：川普危及美国科研领袖地位

（法新社斯德哥尔摩2日电） 瑞典诺贝尔奖颁发机构高层人士告诉法新，美国总统川普打击科学研究的举措，可能威胁美国作为世界科研领头羊的地位，并影响全球科学发展及人才版图。

自今年1月上任以来，川普（Donald Trump）已削减数以十亿计美元的研究经费、打击大学学术自由，并大量解雇各联邦机构旗下科学家。

美国的诺贝尔科学奖项得主人数居全球之冠，这很大程度上归功于美国长期挹注资源发展基础科学、维护学术自由。

然而，负责颁发诺贝尔物理、化学及经济奖的瑞典皇家科学院秘书长艾利格伦（Hans Ellegren）指出，这样的情形恐会出现改变。

艾利格伦告诉法新：「（二战）战后时期，美国取代德国成为世界顶尖的科研国家，如今却开始削减研究经费，威胁到自身地位。」

根据独立资料库「补助金观察」（Grant Watch），自今年1月以来，美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）已停止向2100项研究提供经费，总金额约达95亿美元，并终止26亿美元的合约。

受影响计画包含性别、全球暖化对健康影响、阿兹海默症及癌症等领域的研究。

艾利格伦警告，尽管川普的政策主要是影响美国科研，但国际合作也受到冲击，因为美国国家卫生研究院也资助在其他国家的合作计画。

一些国家试图延揽美国科学家的同时，非美籍研究人员或许也会倾向离开美国，到其他地方继续他们的科学工作。

艾利格伦提到：「全球当前大趋势是中国科研崛起，他们正投入令人难以置信的庞大资源。」

诺贝尔医学奖委员会秘书普尔曼（Thomas Perlmann）也说道，川普应保护美国的学术遗产，并希望川普不会将美国的科研领袖地位「轻易拱手让给中国和其他有意取而代之的国家」。