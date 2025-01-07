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诽谤官司拒配合 前纽约市长朱利安尼被判藐视法庭

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（法新社纽约6日电） 美国前纽约市长朱利安尼先前因不实指控2名乔治亚州选务人员参与2020年选举舞弊，遭判赔约1.48亿美元，但据报他不配合交出资产资料，今天遭法官判定藐视法庭。

华盛顿的联邦陪审团2023年12月裁定，曾任美国总统当选人川普私人律师的朱利安尼（Rudy Giuliani）破坏乔州选务人员莫斯（Wandrea “Shaye” Moss）和她的母亲弗利曼（Ruby Freeman）的名誉，应赔偿她们约1.48亿美元（约新台币48亿元）。

根据「纽约时报」（The New York Times）和美国有线电视新闻网（CNN）报导，联邦地区法院法官李曼（Lewis Liman）以朱利安尼并未配合清点资产工作、将资产文件交给弗利曼和莫斯为由，认定朱利安尼藐视法庭。

纽约时报引述李曼的话报导：「被告一直试图拖延时间。」

报导说，法官并未表示80岁的朱利安尼在违抗法院命令之下，可能面临哪些具体裁罚。

川普昔日在2020年大选输给拜登后试图推翻结果，朱利安尼当时是川普阵营行动的关键人物之一。朱利安尼曾任纽约检察官，因有关选举的不实指控，而被取消律师资格。

已声请破产的朱利安尼被勒令交出他在纽约价值600万美元的公寓、一辆1980年的宾士敞篷车、珠宝、名牌手表，以及棒球传奇人物迪马乔（Joe DiMaggio）签名球衣等贵重收藏品。

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