谈伊朗战争何时结束 赫格塞斯：未设明确时间表

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（法新社华盛顿19日电） 美国与以色列对伊朗发动的战争已持续将近3周，美国战争部长赫格塞斯今天表示，对于何时结束这场战争「尚无明确时间表」。

赫格塞斯（Pete Hegseth）告诉记者：「我们不想设定明确的时间表。」他并补充道，「我们目前进展顺利」，且美国总统川普（Donald Trump）会是决定何时结束战事的人。

他指出：「总统最终会决定，我们何时宣布『我们已达成既定目标』。」

赫格塞斯也谈及五角大厦向国会请求逾2000亿美元额外资金，用于因应这场冲突的报导。

他说：「至于那2000亿美元，我认为这个金额还有调整空间。显然，我们需要资金来消灭敌人。」

「我们将回到国会与相关人士讨论，确保我们获得充足经费，以支付已经完成的任务，以及未来可能采取的行动。」

美军参谋首长联席会议主席凯恩（Dan Caine）随赫格塞斯一同出席记者会，他说明了目前用以打击伊朗及其区域盟友的武器。

根据凯恩，昵称为「疣猪」（Warthog）的A-10雷霆二式战机正在战略要地荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）「追击并摧毁快速攻击艇」。自伊朗战争爆发以来，德黑兰当局实际上已对该航道实施封锁。

他还表示，AH-64阿帕契直升机在伊拉克被用于打击与伊朗结盟的民兵组织，部分美国盟友也开始用这种攻击直升机，对抗伊朗部队发射的自杀式无人机。