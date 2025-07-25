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谈判破裂　川普：哈玛斯非真心想达成加萨停火

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（法新社耶路撒冷25日电） 在停火与人质谈判破裂、以色列宣布将寻求「替代方案」营救人质后，美国总统川普今天指控哈玛斯（Hamas）无意达成加萨停火协议。

一名以色列官员向法新社透露，将很快恢复对加萨走廊的空投援助。当前这场以哈战争已持续逾21个月，当地人道危机持续恶化引发国际担忧，援助组织警告陷入营养不济儿童人数正急遽攀升。

在美国与以色列谈判代表退出于卡达与哈玛斯的间接谈判后，川普说：「情势很糟。哈玛斯根本无意达成协议。我看他们是想找死。」

他声称，哈玛斯不愿交出加萨剩余人质，因为「他们很清楚待最后一批人质获释后，局势会如何发展」巴勒斯坦武装组织哈玛斯2023年10月7日闪电突袭以色列后，引爆这一轮巴以冲突。

以色列及美国24日召回各自参与加萨停火谈判的代表团。美国特使魏科夫（Steve Witkoff）并指控巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）谈判时未展现诚意。

哈玛斯高阶官员奈姆（Bassem Naim）则反控魏科夫扭曲谈判真相，且对双方已达成的协议「出尔反尔」。

英国、德国与法国的领袖今天「紧急」通话，讨论加萨的局势。3国领袖在联合声明中说：「是时候结束加萨战争了。我们敦促各方立即达成停火协议，终止这场冲突。」

他们强调，加萨正面临的人道灾难「必须即刻终止」，呼吁以色列政府「立刻解除对援助物资进入的限制，并紧急允许联合国与人道援助组织展开行动，以应对饥荒危机」还强调以色列必须尽到遵守国际人道法的义务。

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提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

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您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

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提问者： Benjamin von Wyl

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面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

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