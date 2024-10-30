谈波多黎各垃圾岛争议 拜登暗指川粉才是垃圾

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统拜登在选情胶着之际替副总统贺锦丽助选，但他在一场视讯会议期间，似意指共和党候选人川普的支持者是「垃圾」，让川普捡到枪反批这样的言论糟糕。

拜登在与拉美裔倡导组织「拉丁裔投票」（VotoLatino）举行视讯会议时，提到川普27日在纽约的造势活动中，曾有讲者公开称波多黎各是「漂浮的垃圾岛」。

拜登说：「就在前几天，川普造势活动上一名讲者称波多黎各是漂浮的垃圾岛。」他说，「在我的家乡德拉瓦州，他们（波多黎各人）是善良、正派、可敬的人。」

拜登接着话锋一转，说：「我看到的唯一垃圾就是他的支持者。他将拉美裔妖魔化是不可理喻，也不符合美国精神。」

白宫发表声明灭火说，拜登指的是川普的言论，而不是他的支持者。白宫发言人贝茨（Andrew Bates）表示，拜登口中的「垃圾」，是指川普27日麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）造势场合出现的仇恨言论。

拜登7月底宣布不再竞选连任，他的副手贺锦丽（Kamala Harris）随后取得民主党总统候选人资格。美国再1周即将举行大选，目前贺锦丽与川普选情胶着，声势不分轩轾。

拜登今天脱口而出的一句「垃圾」，让川普阵营捡到枪，这位共和党总统候选人称这样的发言实在太糟了。川普在宾州的造势活动上说：「这些人，太糟了，糟透了，竟然说出这样的话。」

他把拜登的言论，拿来与希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）2016年的一席话比较。当年代表民主党逐鹿白宫的希拉蕊说，她共和党对手川普的支持者有半数是「一篮子可悲的人」。

川普今天在宾州问支持者：「我认为垃圾比这个更糟，是不是？」

川普的竞选搭档范斯（J.D. Vance）也补枪，称拜登的用词「令人厌恶」。他说：「贺锦丽与他的上司在攻击一半的美国人。」

川普27日在纽约举行造势集会时，上台暖场的喜剧演员辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾岛」，还得寸进尺以歧视口吻批评非裔美国人与西语系国家后裔的性生活。

波多黎各是美国在加勒比海地区的一个非建制领地，当地居民没有美国选举的投票权。然而，居住在美国的波多黎各裔人士是有投票资格的，且皮尤研究中心（Pew Research Center）数据显示，居住在美国的波多黎各裔民众直逼600万人。

川普今天在跑竞选行程时，继续与辛奇利夫的言论划清界线。川普告诉福斯新闻（Fox News）说：「我虽不知道这有没有什么大不了的，但我不希望任何人开冒犯或愚蠢的玩笑。」

他说：「也许他不应该出现在那里。」