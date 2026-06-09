谈美国施压策略 古巴总统：3种可能情境进行威逼

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（法新社哈瓦那9日电） 古巴总统狄亚士-卡奈在今天刊登的报导中指出，美国正在考虑3种可能情境对古巴进行施压：煽动社会动荡、控制经济或发动军事行动。

狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）接受西班牙数位新闻平台elDiario.es访问时提出这番说法，正值美国总统川普对古巴祭出燃料封锁、加强制裁等措施，导致古巴面临日益严峻经济危机之际。

狄亚士-卡奈指出：「他们正在押注3种情境…其中一种情境是藉由经济绞杀引发社会动荡，然后藉由这些社会动荡，让他们有机会以人道主义援助为藉口进行干预。」

他表示，第2种情境则是「继续对古巴进行具强制性的对话，以极大压力企图掌控古巴经济，从经济上占领这个国家，让他们接着有机会引发政治体制变革，这是美国的终极目标」。

美国近几周来施压多家外国企业停止在古巴的业务，威胁对任何与国有企业往来的公司实施制裁。

华府同时对狄亚士-卡奈及其家人，以及卡斯楚（Castro）家族成员，实施新一波制裁。

狄亚士-卡奈说，「第3种情境则是军事侵略」。他强调这3种可能性川普都曾提到过，而且「不断出现在美国国务卿的发言中」。他指的是古巴裔的卢比欧（Marco Rubio）。

面对可能的军事行动，狄亚士-卡奈强调古巴有权利为自我防卫作好准备，以确保「不被突袭」，也不会「遭受挫败」。