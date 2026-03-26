谷立言促立法院速过国防预算 称承诺仍坚若磐石

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（法新社台北26日电） 美国在台协会（AIT）处长谷立言（Raymond Greene）今天表示，美国预期台湾将国防预算提高至国内生产毛额（GDP）的5%，并呼吁立法院「尽速」通过预算案。

在历经数月延宕以及美方强大施压后，由在野党主导的立法院本周开始审查国防特别预算条例草案，这些提案旨在强化台湾军力，以应对中国可能的侵犯。

总统赖清德承诺2030年前将国防预算提高至GDP的5%，他去年提出规模达新台币1兆2500亿元的关键国防采购预算计画，其中包括向美国购买武器。

但这项计画遭在野党立法委员批评。最大在野党国民党主张编列新台币3800亿元用于采购美国武器，并保留后续增购的选项。

谷立言表示：「川普总统力促盟友伙伴将国防支出提高至GDP的5%，共同分担维护和平的经济成本。我们对台湾也有相同的期待。」

他还说：「美国鼓励台湾立法院各党派努力克服政治分歧，尽速通过国防特别预算以确保台湾拥有足够的资金采购关键防卫战力，藉此展现台湾自我防卫的决心。」

尽管美国与台湾没有正式外交关系，但华府仍是台北最重要的安全支持者。

谷立言强调，根据1979年由美国国会通过、承诺向台湾提供武器的「台湾关系法」，美国对台的承诺依旧「坚若磐石」。