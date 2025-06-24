贝佐斯威尼斯婚宴广邀200宾客嗨3天 居民看法不一

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（法新社威尼斯24日电） 美国电商亚马逊创办人贝佐斯这星期即将在义大利威尼斯与未婚妻桑琪士完婚，并广邀宾客搭超级游艇到场观礼，让威尼斯当地人不甚开心，直呼「水都」并非亿万富豪的游乐场。

贝佐斯（Jeff Bezos）与桑琪士（Lauren Sanchez）豪砸数百万美元，自26日起至28日在威尼斯（Venice）一处未对外公开的地点举行婚宴，宾客名单约达200人。

名列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产的威尼斯，市内最好饭店据说都被61岁的准新郎和55岁的准新娘包走，用来招待据传包括影星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）、滚石主唱米克杰格（Mick Jagger）、实境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、脱口秀天后欧普拉（Oprah Winfrey）、「神鬼奇航」男星奥兰多布鲁（Orlando Bloom）、美国第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）等的宾客。

「义大利晚邮报」（Corriere della Sera）报导指出，至少有95架私人飞机申请在威尼斯马可波罗机场降落。

这场豪华婚宴已在威尼斯激起反思，有部分人士担心，光是观光客就快把威尼斯压垮，这些A咖名流和他们贴身跟班一同现身恐让日子更难过。

旺季期间，在威尼斯留宿的观光客人数约达10万人，不过夜的单日游客人数则也有数万人，但威尼斯在地居民人数却持续流失。

「容不下贝佐斯」（No Space for Bezos）活动负责人卡奇亚里（Tommaso Cacciari）说，示威者反对的是「把威尼斯当作私人交谊厅，而非一个有着居民、有脆弱一面、有着问题的真正城市」。

尽管有些人不高兴，另有一群人对贝佐斯选择在此步入红毯持欢迎之意，并成立一个名为「威尼斯可以」（Yes Venice Can）的对立组织。

50岁居民塞拉菲尼（Michele Serafini）说，威尼斯「是个脆弱的城市，这再清楚不过」，「但是像这样的事件根本不会构成任何问题」。

他说，这场婚礼会「把钱潮带进威尼斯」，而这只有好处。