货轮红海遇袭 失去动力持续遭到攻击

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（法新社杜拜8日电） 海事监测机构今天说，一艘受损的货船在红海（Red Sea）遭受「持续攻击」，在此之前，叶门叛军「青年运动」（Huthis）已重启对这条重要但不稳定水道长达数月的骚扰行动。

悬挂赖比瑞亚国旗的散装货轮Eternity C号昨天首度在红海遭到袭击，就在不久之前，伊朗支持的青年运动声称对先前遭袭击另一艘货船「魔幻海洋号」（Magic Seas）事件负责。

根据英国海军旗下「英国海事贸易行动办公室」（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）的声明，Eternity C号遇袭后「严重受损，并完全失去动力」。

「这艘货船被小型船只包围，并遭到持续攻击。」

马尼拉官员今天表示，Eternity C号的22名船员中，有21人来自菲律宾。

青年运动尚未宣称犯下最新的攻击事件。该组织仅称，昨天利用无人船、飞弹和无人机攻击「魔幻海洋号」，是他们今年首次攻击货船。

魔幻海洋号同样遭到严重破坏，船上船员昨天获救。

2023年10月以哈战争爆发后，青年运动开始攻击以色列以及红海和亚丁湾（Gulf of Aden）的船只，以声援巴勒斯坦人。

今年5月，美军发动持续数周的猛烈空袭后，青年运动与美国达成停火协议，并同意停止干扰中东重要航道。