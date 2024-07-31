贺锦丽下战帖 喊话川普要求面对面辩论

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（法新社亚特兰大30日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天对共和党籍对手川普发动猛烈攻势，她在宣布参选总统以来规模最大的造势活动上表示，白宫宝座角逐战的势力正在转变，要川普与她面对面进行辩论。

贺锦丽此次前往乔治亚州亚特兰大，是在重新振作的民主党人认为这个摇摆州再次有了影响力之际进行。在现任总统拜登抛出震撼弹宣布退出2024总统大选后，要拿下乔治亚州原先看似已希望渺茫。

这位推定的民主党藉总统提名人，目标是扩大民主党2024年在摇摆州的版图，并吸引年轻非裔选民。她今天在挤满人潮的体育馆，向现场约1万名支持者发表20分钟态度坚定的演说，承诺美国人「不会回到」川普的「失败政策」。

贺锦丽对台下热烈鼓掌的群众说：「现在，接力棒在我们手中。我们面前有场战斗…而我们在这场比赛中处于劣势。」

拜登本月21日退出选战后，贺锦丽的竞选之路随即开跑，民主党内大部分人士都支持她，她的竞选团队募得了惊人的2亿美元资金。

她说：「这场比赛的势力正在转变，有迹象表明川普也感受到了。」

川普日前表示，他将放弃政治传统，不与贺锦丽进行辩论，并对贺锦丽发动了一连串侮辱，称她「疯狂」、「一无是处」。

贺锦丽说：「好吧，唐纳（川普），我确实希望你能重新考虑和我在辩论台上较量，因为俗话说，如果你有话要说，就当着我的面说。」

身为对付性犯罪者和诈骗分子的前检察官和加州检察长，贺锦丽也重申她深受欢迎的一句话，即她知道「川普是什么样的人」。

她说：「在这场选战中，我将自豪地拿出我的纪录来与他一周里的每一天进行比较。」