贺锦丽不拿种族与性别当竞选卖点

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（法新社华盛顿30日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）期望创造历史，成为美国首位亚非裔女总统，但她在演说、集会和投入竞选后的第一次媒体专访中都避免提及种族和性别。

当她的共和党籍对手川普及其盟友质疑她的种族认同、对她展开性别歧视攻击时，59岁的贺锦丽也不愿上当。

相反地，贺锦丽似乎更关注群众在她取代总统拜登成为民主党候选人之后产生的兴奋感，以及她认为选民更在乎的生活成本等议题。

贺锦丽不愿将自己不同于以往候选人的身分当作卖点，这一点在她与竞选搭档华兹（Tim Walz）昨天接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时充分展现了出来。

当时记者出示一张照片，画面是贺锦丽的外甥孙女注视着她在芝加哥举行的民主党全国代表大会上演说，这张照片似乎象徵打破美国的种族和性别障碍，在网路上流传甚广。

但贺锦丽没有上钩。

她告诉CNN：「我参选是因为相信自己是此刻为所有美国人从事这份工作的最佳人选，无关种族与性别。」

记者提到川普煽动性地指控她利用非裔身分谋取政治利益时，贺锦丽也不屑一顾，仅笑说：「陈腔滥调，下一题。」

乔治华盛顿大学（George Washington University）媒体与公共事务助理教授霍兰德（Jesse J. Holland）说，贺锦丽这么做的原因之一是，川普迄今的抨击只吸引人们注意到她创造历史的身分，并未对她造成损害，「当对手替你谈一些话题，而且或许还不成功时，为何要花费自己的宝贵时间去谈呢？」

贺锦丽也得益于一个事实：即使选民还在习惯将她视为总统候选人，她早就是众所周知的第一位亚非裔女性副总统了。

她并不避讳谈论自己的背景，她的父亲是牙买加人，母亲是印度人。

但进一步明确强调种族和性别，未必能讨好各种选民。

霍兰德说，贺锦丽参选激励了许多年轻、女性和非裔选民，但也有一些人不想看到女性或非裔总统。

同时，民主党认为经济、移民等议题在这场选战中可能更为重要。

民主党籍前联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）赞同贺锦丽在种族和性别上维持低调的策略，她在一个播客（podcast）节目中说，一名女总统是加分，但不是核心本身，更重要的是民生议题。

此外还有贺锦丽的个人因素，她在担任检察官、加州检察长和联邦参议员的生涯中都避免被归类，与媒体互动时也经常给人谨慎、发言小心的印象。

距离投票日不到10周，若要防止共和党人定义她，这种天性可能很有政治价值。

霍兰德说：「她此刻或许正在抗拒标签、抗拒束缚。」