贺锦丽与川普辩论 6个关键交锋

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（法新社费城10日电） 全美估有数千万人收看的总统大选辩论落幕，民主党候选人贺锦丽与共和党候选人川普在90分钟内就多项议题直球对决，她在过程中火力全开，他则多数时间居于守势。

贺锦丽（Kamala Harris）与川普（Donald Trump）于美东时间10日晚间进行可能对选战产生重大影响的首场电视辩论，90分钟交锋其中6个关键时刻如下：

●堕胎权激辩

在这场辩论中，贺锦丽猛烈批评川普在堕胎和生育权方面的立场。这项议题被她的竞选团队视为吸票利器。

当主持人问到堕胎权议题时，贺锦丽批评，美国宪法保障的堕胎权，因川普任内提名3位保守派最高法院大法官而遭到推翻，并指川普当选将实施全国堕胎禁令，这是「不道德的」。

她说：「一个人不需要为了同意政府观点，而放弃他们的信仰或根深蒂固的信念，而川普当然不应告诉一个女人要如何对待她的身体。」

川普为最高法院辩护，说现在由各州决定是好的方向，同时否认会实施全国禁令。

他表示，民主党人的堕胎政策「很激进」，但他认为堕胎应该是各州的事，并攻击贺锦丽副手华兹（Tim Walz）的堕胎立场，声称华兹支持「出生后处决」婴儿。不过主持人戴维斯（Linsey Davis）随即出声纠正表示，美国没有任何一州允许在婴儿出生后杀婴。

●移民吃狗论

川普一再试图将话题引导至移民议题，抨击总统拜登政府处理美墨边界移民涌入的手法，试图拿非法移民进入美国各地社区来煽动恐惧，甚至抛出「移民吃狗吃猫」等争议言论。

双方激辩其中一幕，川普一再提起无事实根据的说法，声称俄亥俄州有海地移民偷民众家中宠物来吃。他说：「在春田��（Springfield），他们在吃狗…他们在吃猫，他们吃当地人的宠物。」

不过当主持人指出，当地政府机构并没有发现这类犯罪事件的可信证据时，川普又荒诞不经地声称「电视上有人」这样说。

●外交政策对决

在外交政策上，贺锦丽批评川普在国家安全和外交政策上「软弱而且犯错」，并称川普已沦为国际笑柄，轻易地就被一些全球最糟糕的领袖操弄。

她说：「我以美国副总统身分走访世界，全球领袖都在笑川普。我与军事领袖谈话，其中一些人曾与你（川普）共事，他们说你很丢人。」

川普则将贺锦丽贴上「痛恨以色列」的「糟糕谈判者」标签，还说「要是她当上总统，我相信以色列2年之内就不复存在」。

●终结俄乌战争

在俄乌战争议题上，主持人直截了当地询问川普是否希望乌克兰战胜。川普没有回答这个问题，而是说：「我希望战争停止，我希望拯救那些遭到毫无意义杀害的人们。」

贺锦丽警告，川普若当选不但会「抛弃」乌克兰，还会被俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「当午餐给吞了」。

川普则痛批贺锦丽是「史上最差的副总统」，并声称她未能在俄罗斯全面入侵乌克兰之前，透过谈判来阻止战争爆发，还自称与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和蒲亭都「非常熟」。

●被「偷走」的2020年大选

辩论中，川普再次提到他拒绝接受2020年大选结果，坚称有「大量证据」显示选举「被人偷走」。

贺锦丽则是几乎毫不掩饰地引用对手过去在实境秀「谁是接班人」（The Apprentice）中的经典名言，称川普「已被8100万人开除了」。她说：「显然这让他很难消化，但我们禁不起再次出现像他过去那样，试图在自由公平选举中颠覆选民意志的美国总统。」

●贺锦丽的非裔背景

川普先前曾说贺锦丽出于政治目的「碰巧变成黑人」，他今天在辩论时被问到这番内容不实的发言时表示，他「一点也不在乎」她的种族。

川普说：「我不在乎她是什么人，这件事是小题大作，我一点也不在乎。她想当什么人，我都无所谓。我在某个地方看过她说她不是黑人，然后我又看到她是黑人的消息，无论如何都无所谓。」

贺锦丽回应时表示：「老实说，我认为这是个悲剧，有个想成为总统的人，在他的职业生涯中一直试图利用种族来分裂美国人民。」

贺锦丽继续攻击这位前总统在美国种族关系方面的纪录，提到他的开发公司在1970年代因歧视非裔房客被起诉，以及川普质疑前总统欧巴马的国籍，散布有关他出生地并非美国的阴谋论。