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贺锦丽与川普选前之夜最后造势 结束竞选行程

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（法新社费城5日电） 在选举日到来的数小时前，美国总统候选人贺锦丽与川普举行最后一场竞选造势活动，选民即将决定是要选出美国首位女性总统，还是让共和党人史无前例地回归，而这可能会震撼全球。

在民调显示支持率势均力敌的情况下，这对竞争对手在关键的选举战场州举行最后一场竞选造势活动。川普（Donald Trump）承诺带领美国迈向「辉煌高峰」，贺锦丽（Kamala Harris）则表示「声势在我们这边」。

美国副总统、民主党总统候选人贺锦丽在兵家必争之地宾州（Pennsylvania）的费城（Philadelphia）造势，她在因拳击电影「洛基」（Rocky）闻名的「洛基阶梯」上，以激昂的气氛结束竞选活动。

贺锦丽说：「这可能是史上最激烈的选战之一，每一票都至关重要。」流行乐天后女神卡卡（Lady Gaga）与脱口秀女王欧普拉（Oprah Winfrey）也前来为她站台。

贺锦丽提到电影「洛基」，对着数以千计的支持者说，「就在这着名的台阶上」，她向那些「从弱者起步，但最终取得胜利的人」致敬。

现年60岁的贺锦丽曾多次表示自己处于劣势，她在美国总统拜登（Joe Biden）宣布退选后，于3个月前接棒参选，但她坚称自己会赢。

另一方面，美国前总统、共和党总统候选人川普则是在密西根州（Michigan）大急流城（Grand Rapids）举办最后一场竞选活动，川普与多名家人同台，却未见他的妻子梅兰妮亚．川普（Melania Trump）。

随着时间来到午夜，川普告诉观众：「只要你们明天投下选票，我们就能解决国家面临的每一个问题，并带领美国，甚至是全世界，迈向辉煌高峰。」

美东地区投票所将于上午6时（格林威治时间11时）开门。美国前几周完成提前投票的人数已超过8200万人。

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