贺锦丽将再推经济政策 协助美国小型企业

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（法新社华盛顿3日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）竞选阵营表示，贺锦丽明天将推出计画协助美国小型企业发展。这位民主党总统候选人准备在与共和党对手川普进行重要辩论前充实她的经济政策。

贺锦丽将在新罕布什尔州（New Hampshire）朴茨茅斯（Portsmouth）造势演说中表示，她若在11月当选总统，将为小型企业提出减税和删减繁文缛节的措施。

贺锦丽接替总统拜登成为民主党总统候选人后掀起一股热潮，承诺推行「机会经济」，但因没有详细说明具体方式而受到批评。

竞选阵营人员表示，贺锦丽将「提议让创办小型企业的租税减免大幅扩增为10倍，并设定在第一个任期内新增2500万件小型企业申请的目标」。

这项计画将把小型企业创业成本租税减免从5000美元增加到5万美元。

前总统川普明天则将在重要的摇摆州宾州哈立斯堡（Harrisburg）参与福斯新闻（Fox News）举行的市民大会。

川普也特别在税收问题上与贺锦丽较量，指控她学他取消服务人员小费课税的政策，并承诺全面减税。

与此同时，贺锦丽正推动提高企业和高收入家庭的税率。

川普和贺锦丽预定于10日在宾州费城进行首场总统辩论。