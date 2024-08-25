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贺锦丽接棒角逐美总统 1个多月募得5.4亿美元创纪录

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（法新社华盛顿25日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的竞选团队今天表示，在1个多月内就募得5亿4000万美元（约新台币172亿元），「刷新选举活动史的纪录」。

在现任总统拜登（Joe Biden）7月21日退出白宫大位争夺战并支持贺锦丽后，贺锦丽展开竞选活动，自当时起一共募得惊人的5亿4000万美元。

现在距离11月5日投票日进入倒数10周，贺锦丽与共和党对手川普（Donald Trump）将展开最后冲刺。

拜登退选打乱了川普的选举活动，根据报导，川普在8月初握有3亿2700万美元现款。

竞选总干事狄伦（Jen O’Malley Dillon）在备忘录中表示，贺锦丽22日走上民主党全国代表大会（DNC）舞台接受党内提名前不久，募款正式跨越5亿美元门槛。

狄伦接着说：「在她演说之后，我们随即经历开始竞选后募款表现最佳时刻。」

狄伦说：「自我们展开选举活动后的一个多月内，贺锦丽及（副总统候选人）华兹（Tim Walz）团队一共募得5亿4000万美元，刷新选举活动史的纪录。」

根据声明，上述金额反映出在选举活动中、民主党全国委员会（Democratic National Committee）及联合募款委员会募得的资金。

狄伦表示，其中1/3款项来自首次捐款人。

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