贺锦丽：美国已准备好迎接首位女总统

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（法新社华盛顿22日电） 美国副总统贺锦丽今天表示，美国已经准备好要选出第一位女性总统，但对于自己的历史性竞选却低调以对，只说想为一个被川普弄得「精疲力竭」的国家翻开新页。

距离11月5日投票日仅剩2周，民调显示民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）和共和党候选人川普（Donald Trump）几乎难分轩轾，目前两人积极争取摇摆州选票，并透过广播、电视和播客拉抬选情。

贺锦丽在接受国家广播公司（NBC）专访时被问及美国是否准备好选出第一位女性总统时，她回答「绝对是」，但也提到她的竞选是为了「翻开新页」。

她说：「民众对于川普本人及其做法，都感到筋疲力竭，因为所有一切都只关乎他自己。」

另一方面，川普在北卡罗来纳州对着支持者发表演说时，则传达了截然不同的讯息。

他对欢呼群众说：「这次选举是一个选择，我们是否要再经历4年的无能、失败和灾难，还是开始我们国家史上最伟大的4年。」

在造势大会上，川普一再称贺锦丽及其竞选搭档华兹（Tim Walz ）是笨蛋。

无论大选结果如何，美国选民11月5日都将创造历史：若不是选出第一位女性总统，就是选出第一个被定罪的重罪犯入主白宫。