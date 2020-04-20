随着新冠危机的暴发，读者们对瑞士资讯swissinfo.ch报道的需求飙升至前所未有的高度。与此同时，我们位于首都伯尔尼的办公大楼却要实施封闭。目前，瑞士资讯swissinfo.ch的记者们在分别在遍布瑞士各地的家中工作。下面我们就来边看边讲：瑞士疫情新闻是这样从记者家中传播向世界的。

在世界各地，大众对有关疫情的媒体需求量急剧攀升-但是，像瑞士资讯swissinfo.ch受众群这样“爆炸式”的增长，却也少见。在过去一个月中，我们以10种语言报道的时讯和背景故事获得了比以往任何时候都要多的读者关注。

当下，对于口吻冷静、内容明了的瑞士疫情报道，读者的需求持续旺盛。根据独立行业组织Netmetrix的最新数据统计，我们可以看到：今年3月，瑞士资讯10种语言页面的总访问量为去年同期的3倍，而访问整体停留时间更是去年的7倍。



(swissinfo.ch)

由此可见，来自瑞士的多语信息对众多读者来说有多么重要。而从读者反馈及社交媒体上的交流可以发现，瑞士资讯读者的背景迥异。

数据显示，瑞士资讯的受众群体包括：居住在海外的瑞士公民、同瑞士有商业往来的人士、瑞士境内的外国居民或寻求庇护者、国际媒体代表、游客、商务访问人士，以及学者等等。

tweet wissenschaftler corona Ein Wissenschaftler weist darauf hin, dass er die Daten für seine Grafik unter anderem von swissinfo.ch übernimmt Cases of #COVID19 across individual Swiss cantons, Europe and the world. Data recycled from Johns Hopkins and https://t.co/tPGXxEAEs2. Numbers subject to correction. Wash hands and take care, everyone.#rstats #DataScience https://t.co/KyoAf8xnUG pic.twitter.com/eskwOAe2V7 — Simon Schwab (@SimonSchw4b) March 2, 2020

为了满足多样化读者群的信息需求，我们也要提供多样化的报道内容-而这一使命必须由多样化的团队来完成：瑞士资讯swissinfo.ch的记者来自各个大洲，有着各自不同文化背景。

从各位编辑记者通过Instagram账号在＃StayHomeChallenge话题下发的帖子就可以发现这一点。而完整的剪辑合辑已在阿拉伯语帐号中发表：

多样性也体现在记者们在瑞士的不同居住地点，现在所有编辑记者和其他部门同事都各自在家中工作。

记者们的家遍及瑞士所有语言区域，他们在不同地点体验着瑞士对病毒危机的反应：在Courtion或Möriken这样的小村庄，在Dietikon或Ittigen等城郊市镇，在Spiez或Vals等旅游小镇，抑或在洛桑、伯尔尼、苏黎世等城市。

我们为您安排了一次小小的瑞士之旅，您将通过瑞士资讯swissinfo.ch员工家中的书房或者窗外景色来一览瑞士。

市场营销人员，伯尔尼市。 视频记者，伯尔尼市。 俄罗斯语编辑部记者，伯尔尼市。 瑞士国家语言编辑部，伯尔尼市。

葡萄牙语编辑部，伯尔尼市。 市场营销部人员，伯尔尼市。

西班牙语编辑部，伯尔尼市。 副主编，伯尔尼市。 网页设计人员，伯尔尼市。

档案部员工，Ittigen (伯尔尼州)。

瑞士国家语言编辑部，Lyss (伯尔尼州)。

IT部门助理，比尔市 (伯尔尼州)。

视频记者，Dompierre (弗里堡州)。

阿拉伯语编辑部记者，Courtion (弗里堡州)

前端开发工程师，Cormagens (弗里堡州)。

葡萄牙语编辑部，弗里堡市。

阿拉伯语编辑部，Marly (弗里堡州)。

瑞士国家语言编辑部，日内瓦市。

网页开发主管，Spiez (伯尔尼州)。

tvsvizzera.it记者，Breganzona (提契诺州)。

tvsvizzera.it记者，Campione d'Italia (提契诺州境内的意大利飞地)

阿拉伯语编辑部，索洛图恩市。

图片记者，Möriken (阿尔高州)

数据记者，Wettingen (阿尔高州)。

中文编辑部记者，Dietikon (苏黎世州)。

日语编辑部记者，苏黎世市。

社交媒体开发员，苏黎世市。

视频记者，苏黎世市。 葡萄牙语编辑部记者，Erlenbach (苏黎世州)。

读者开发及创新主管, Uster (苏黎世州)。

瑞士国家语言编辑部，Vals (格劳宾登州)。

Galerie: Mitarbeiter von SWI zeigen ihren Fensterausblick

同瑞士广播电视集团旗下的其他部门不同，瑞士资讯swissinfo.ch网站早在20年前就已全部转向网络平台。因此，在家中办公并保证10种语言的网页和30多个社交媒体帐户的运转并非难事。

但是，瑞士资讯新版网页的启动依然因疫情不得不延迟数周。

除了技术上的常见小缺陷(每家公司的网络系统都因为全员家庭办公的模式而备受挑战)之外，员工也享受不到开放式办公室所提供的工作环境，比如，瑞士资讯IT部门的工作方式因此就发生了一些可以感知的变化。

Michelle Forni，IT开发员的话 “作为灵活工作方式的倡导者，我更喜欢个人交流。我仍然坚信，面对面的交流与现场协作可以增进共识。借助良好的在线工具和视频电话，家庭办公也可以达到良好的沟通水平、实现团队的高效协作。” “我们IT部门做了一个回顾-这对于讨论当前合作形式和改进潜力很有帮助。我个人觉得这很有意思，因为我们评估了家庭办公的许多优缺点。团队合作总是有改进的潜力-不管是远程还是现场办公。重要的是：给予充足的时间讨论，并定义优化方法。” 信息框结尾

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