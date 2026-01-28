赴国会作证前 卢比欧对委内瑞拉领导人发出强硬警告

（法新社华盛顿27日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）预计明天赴国会作证，警告石油资源丰富的委内瑞拉领导人若未配合美国要求，恐将面临其前任马杜洛（Nicolas Maduro）被美国推翻的下场。

根据事先准备好的证词内容，卢比欧将在联邦参议院外交关系委员会上表示，曾任委内瑞拉副总统、目前担任代理总统的罗德里格斯（Delcy Rodriguez）「非常清楚马杜洛的下场」。

卢比欧将指出：「我们认为，她的自身利益与推进我们的关键目标是一致的。」

卢比欧还表示：「请务必明白，正如总统（川普）所言，如果其他手段失败，我们已准备动用武力，以确保最大程度的合作。」

在民主党人近几周指控川普政府误导国会、并在动用武力时逾越职权后，曾任联邦参议员的卢比欧同意出席委员会作证。

美国突击队1月3日突袭卡拉卡斯（Caracas），抓捕长期与华府对立的左派人物、前委内瑞拉领导人马杜洛，以及他的妻子佛罗雷斯（Cilia Flores）。这对夫妇随后被押送至纽约，面对美国提出的毒品贩运指控，两人否认所有罪名。

卢比欧在证词中力挺这次行动，称美国「逮捕两名毒品走私犯」，形容马杜洛是「已遭起诉的毒品贩子，而非合法的国家元首」。

他说：「整个行动未造成任何一名美国人丧生，也没有形成持续的军事占领…历史上很少有案例，能以如此低的代价取得如此巨大的成果。」

不过，委内瑞拉官员表示，超过100人在这次突袭行动中丧生，包括试图保护马杜洛、但未成功的委内瑞拉人与古巴人。（编译：徐睿承）