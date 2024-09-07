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超级台风摩羯侵袭越南北部 酿至少4死

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（法新社海防7日电） 超级台风摩羯侵袭越南北部，导致至少4人死亡，数千颗树木遭连根拔起、船只被卷入海中，民宅屋顶遭强风掀翻。在此之前，摩羯已在中国和菲律宾造成连串灾情。

越南国家水文气象预报中心（National Centre for Hydro-Meteorological Forecasting）表示，台风摩羯（Yagi）以超过每小时149公里的风速，由越南的海防（Haiphong）与广宁省（Quang Ninh）登陆。

越南国家媒体表示，民宅的屋顶遭强风吹落，造成3名广宁居民丧生，使越南因台风摩羯导致的死亡人数上升至4人。

内陆的海阳省（Hai Duong）昨天发生强风吹倒路树造成街头一名男子丧生。另外还有十数名据信为渔船船员的民众失踪。

48岁的海防居民陈氏和（Tran Thi Hoa，音译）表示：「我已经很多年没见过威力这么大的台风。」

她告诉法新社：「太可怕了。我锁上所有窗户待在室内，然而，窗外的风声和雨声令人难以置信。」

法新社记者在海防看到街上满是倒下的树木，和被大风吹落的铁皮屋顶与破损的招牌。

在侵袭越南前，台风摩羯已横扫中国南部和菲律宾，造成至少24人死亡、数十人受伤。

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