越南女富豪金融诈欺遭判死 专家：暴露银行体系弱点

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（法新社河内4日电） 分析家指出，越南房地产大亨张美兰高达数百亿美元的金融诈欺案，暴露越南银行体系弱点。他们警告，此类案件可能不断上演。

法官昨天维持张美兰（Truong My Lan）的死刑判决。68岁的张美兰所操控的西贡商业银行（SCB）诈骗总计270亿美元（约新台币8804亿元），她一人就挪用多达120亿美元，今年稍早被定罪判处死刑。

越南贪腐十分严重，在国际透明组织（Transparency International）最新的清廉印象指数（Corruption Perception Index）中，位居180个国家中的83名。

但张美兰的犯罪规模之大前所未见，检察官称她造成的270亿美元损失，相当于波士尼亚全年的国内生产毛额（GDP）。

银行专家担心，在这个快速成长的经济体，金融部门的隐密角落还潜藏其他破坏性指控。越南被视为寻求中国以外选择的外国投资者青睐目的地。

越南银行专家裴建成（Bui Kien Thanh）告诉法新社：「西贡商业银行不是单一问题，而是整个经济的弊病。」

他说，越南金融体系「的特徵是缺乏严格的国家管理」。

「社会普遍存在类似问题，因此（越南）需要在其他问题出现之前加以研究，并予以解决。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）